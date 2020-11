Hertelling in Wisconsin zal Trump miljoenen kosten

De Amerikaanse president Donald Trump moet diep in de buidel tasten als hij wil dat er een hertelling van de stemmen plaatsvindt in de noordelijke staat Wisconsin, heeft de hoogste verkiezingsfunctionaris van die staat gezegd. Een aanvraag voor een hertelling ligt er nog niet in Wisconsin, vertelde de functionaris. Dinsdag wordt er de einduitslag verwacht. Een hertelling kan vervolgens op woensdag worden aangevraagd, maar de kosten, zo’n 7,9 miljoen dollar (ongeveer 6,7 miljoen euro), moeten vooraf worden betaald door de aanvrager.

Democraat Joe Biden, de winnaar van de verkiezingen, wist in de noordelijke staat die in 2016 nog naar Trump ging, een voorsprong van rond de 20.000 stemmen te krijgen in de voorlopige uitslag, zo’n 0,62 procent. De kosten van een hertelling worden door de staat Wisconsin betaald als het verschil kleiner is dan 0,25 procent.

Als Trump een hertelling aanvraagt, is alsnog de vraag of dat veel zin heeft. Na een hertelling van de stemmen in 2016 bleek dat slechts 131 stemmen verkeerd waren geteld. Het campagneteam van president Trump had direct na de verkiezingen al aangekondigd dat het een hertelling zou aanvragen. De Republikeinse partij zamelt geld in onder kiezers onder meer voor die hertellingen, maar ook voor juridische procedures. Gezien de omvang van Bidens voorsprong is echter vooralsnog de vraag of de Republikeinen de hertelling in Wisconsin ook echt gaan aanvragen.