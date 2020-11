‘Hertelling Georgia verandert uitslag waarschijnlijk niet’

De hertelling van de stemmen die momenteel gaande is in de Amerikaanse staat Georgia, verandert waarschijnlijk niets aan de verkiezingsoverwinning van de Democraat Joe Biden in die staat, heeft de minister van Binnenlandse Zaken van Georgia, Brad Raffensperger, gezegd tegen nieuwszender CNN. Verwacht wordt dat de uitslag van de hertelling in Georgia donderdag rond het middaguur (plaatselijke tijd) bekend is.

„We zijn aan het afronden”, aldus Raffensperger. „We wachten nog op een paar districten, een paar van de grote, maar ik geloof niet dat er uiteindelijk iets gaat veranderen aan de einduitslag”, zei de minister. De Republikein heeft eerder al laten weten dat hij er, in tegenstelling tot president Donald Trump, van overtuigd is dat zich bij de verkiezingen geen onregelmatigheden hebben voorgedaan.

Uit de eerste telling kwam naar voren dat Joe Biden als eerste Democraat sinds Bill Clinton in 1992 had gewonnen in Georgia (16 kiesmannen). Biden had in de zuidelijke staat, die normaliter naar de Republikeinen gaat, een voorsprong van zo’n 12.000 stemmen op Trump, omgerekend ongeveer 0,3 procent.