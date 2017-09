Hert houdt huis in rouwcentrum

Een hert dat in een rouwcentrum in de Australische stad Melbourne verzeild raakte, richtte daar binnen 20 minuten een schade van omgerekend 66.000 euro aan. Niemand raakte gewond.

De verbijsterde eigenaren van het centrum vertelden radiozender 3AW dat het dier in de kamer waar hij uiteindelijk terechtkwam, in zijn paniek het meubilair, de muren en de vloerbedekking kapottrapte. Niets was meer heel, alles moet worden vervangen.

Liefst zes boswachters waren nodig om het bloedende dier van naar schatting 250 kilo in bedwang te houden en uit het rouwcentrum Tobin Brothers te krijgen. Het hert was binnengedrongen doordat het een ruit kapot kreeg. In de regio bij Melbourne gedijen de herten uitstekend. Ze dringen steeds vaker de buitenwijken van de stad binnen.