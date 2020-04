Herstellende Britse premier Johnson spreekt met koningin

De van een corona-infectie herstellende Britse premier Boris Johnson zal later deze week telefonisch overleg voeren met de Britse koningin Elizabeth. Dat melden meerdere Britse media. Volgens persbureau Reuters gaat Johnson daadwerkelijk op bezoek. De regeringsleider is nog niet weer aan de slag gegaan, benadrukte een woordvoerder. Minister van Buitenlandse Zaken Dominic Raab is nog zijn vervanger.

Het gesprek met de koningin is het eerste in drie weken. Johnson was in de tussentijd opgenomen in een ziekenhuis, waar hij een tijdje op de intensivecareafdeling lag. Hij belt later dinsdag met de Amerikaanse president Donald Trump.

Het nieuws over het overleg met Elizabeth komt op de dag dat de Queen haar 94e verjaardag viert. Door de coronacrisis doet ze dat in de beslotenheid van kasteel Windsor. Alleen echtgenoot prins Philip is aanwezig. De gebruikelijke festiviteiten voor de koninklijke verjaardag zijn afgelast.

Voor het eerst in 68 jaar worden er geen saluutschoten afgevuurd. Ook vervalt in juni Trooping the Colour, de militaire ceremonie bij de officiële viering van de koninklijke verjaardag, met na afloop de balkonscène.