Herstel kathedraal Nantes na brand duurt minstens 3 jaar

Het herstel van de afgelopen weekeinde door brand getroffen kathedraal van Nantes duurt zeker drie jaar. Dat heeft chef-architect Pascal Prunet woensdag verklaard.

Door de brand in de kathedraal van Sint-Pieter en Sint-Paulus, die zaterdagochtend woedde, werden onder andere het kerkorgel en glas-in-loodramen verwoest. Experts zijn nog druk bezig om de precieze schade in kaart te brengen.

Aanvankelijk werd brandstichting vermoed maar de Franse minister van Binnenlandse Zaken Gerard Darmanin zei dinsdag dat niets in dit stadium suggereert dat de brand in de 15-eeuwse kathedraal opzettelijk is aangestoken. Kort na de brand werd een vrijwilliger die in de kathedraal actief is gearresteerd en verhoord. Hij is inmiddels weer vrijgelaten.