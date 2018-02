Herstel ingestorte Duitse snelweg duurt jaren

Het herstel van het enorme gat in de Duitse snelweg A20 in de deelstaat Mecklenburg-Vorpommern gaat nog zeker drie jaar duren. De autobaan bij Tribsees is over een lengte van bijna 100 meter ingestort. In september verschenen de eerste scheuren in de Oostzeesnelweg en deze week veranderde de snelweg in een metersdiepe krater. De oorzaak van de verzakking is nog steeds niet duidelijk. De komende maanden wordt onderzocht of het constructie- dan wel een bodemprobleem is.

De A20 is een belangrijke verkeersader voor het vakantieverkeer naar de Oostzee. De snelweg is relatief jong. Pas in 2005 is de weg aangelegd.