Hersentumor vastgesteld bij senator McCain

Bij de Republikeinse senator John McCain is een hersentumor gevonden nadat hij werd geopereerd voor een bloedprop bij zijn linkeroog. Het ziekenhuis in Phoenix stelt in een verklaring woensdag dat McCain, zijn familie en de artsen bekijken welke behandelmethode ze verder willen. Een van de opties is onder meer chemotherapie in combinatie met bestraling.

Na analyse van de bloedprop stelden artsen de hersentumor vast. McCain die vorige week vrijdag werd geopereerd herstelt thuis van de operatie. Hij maakt het naar omstandigheden goed.

De tachtigjarige McCain is senator voor de staat Arizona. In 2008 was hij de presidentskandidaat voor de Republikeinen. Hij verloor de verkiezingen van Barack Obama. McCain is eerder behandeld voor huidkanker.