Heropening Duits restaurant heeft tragische gevolgen

De heropening van een restaurant in het Duitse Moormerland vorige maand is nog tragischer afgelopen dan eerst leek. Om te beginnen raakten door de feestelijke bijeenkomst tientallen mensen besmet met het coronavirus. Nu is een van hen overleden en dat is volgens Duitse media de 73-jarige vader van de restauranthouder.

De uitbater van Alte Scheune (Oude Schuur) in de plaats nabij de grens met Groningen in Nedersaksen kwam door de besmettingen onder kritiek te staan. De restauranthouder verklaarde dat hij alle veiligheidsmaatregelen had genomen die voorgeschreven waren.

Na de bijeenkomst en de vondst van de besmettingen moesten zeker 200 gasten in quarantaine. Het restaurant is gesloten.