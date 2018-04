Herdenkingsdienst zondag in kathedraal Münster

Na de dodelijke aanslag in het Duitse Münster zal er zondagavond een herdenkingsdienst plaatsvinden in de Paulus-Dom. De bisschop van Münster, Felix Genn, leidt de oecumenische dienst, die om 19.30 uur begint, zei de woordvoerder van het bisdom.

Een man was zaterdag met een bestelwagen op een groep mensen ingereden op een terras in de binnenstad. Twee mensen kwamen om het leven. De dader schoot zichzelf dood in het voertuig. De aanslagpleger is naar verluidt een 48-jarige Duitser. Voorlopig sluit de politie een terroristische achtergrond uit.