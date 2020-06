Herdenkingsbijeenkomst in geboorteplaats George Floyd

Zaterdag wordt in Raeford in de Amerikaanse staat North Carolina een herdenkingsbijeenkomst gehouden voor George Floyd. De zwarte Amerikaan overleed maandag 25 mei in Minneapolis kort nadat hij zeer hardhandig werd aangehouden en gevloerd door vier agenten.

De herdenking in zijn geboorteplaats is vanaf 11.00 uur (17.00 uur Nederlandse tijd) en is voor iedereen toegankelijk. De bijeenkomst sluit om 13.00 uur, daarna is ruimte voor familie om afscheid te nemen. Bezoekers is gevraagd om mondkapjes te dragen, protesten zijn verboden, aldus de lokale sheriff op Facebook.

Donderdag was een besloten herdenkingsdienst in Minneapolis. Floyds begrafenis is in de Texaanse metropool Houston waar hij opgroeide, en staat gepland voor 9 juni. Aangenomen wordt dat de Democratische presidentskandidaat Joe Biden daarbij is.

De fataal afgelopen arrestatie leidde in de VS en daarbuiten tot massale protesten tegen politiegeweld en racisme.