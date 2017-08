Herdenking aanslagen met stilte en applaus

Op meerdere plaatsen in Spanje is vrijdag om 12.00 uur een minuut stilte gehouden ter nagedachtenis aan de aanslagen van donderdag en vrijdag.

In Barcelona waren duizenden mensen, minister-president Mariano Rajoy, leden van de Spaanse regering, koning Felipe en andere hoogwaardigheidsbekleders bijeengekomen voor een plechtigheid.

Na de minuut stilte was er een minutenlang applaus en riepen veel mensen de leuze „No tinc por”, Catalaans voor „Wij zijn niet bang.”

De bijeenkomst op de Plaza de Cataluña, amper honderd meter van de Ramblas waar de eerste aanslag plaatsvond, was met veel veiligheidsmaatregelen omgeven. De autoriteiten hadden mensen opgeroepen te voet naar de plechtigheid te komen en geen tassen bij zich te dragen.

Op de Ramblas hebben zich na de minuut stilte veel mensen verzameld en leggen ze bloemen neer. Ook hier wordt geapplaudisseerd en worden leuzen geroepen.

Ook werknemers in het gebouw van de Europese Commissie in Brussel namen een minuut stilte in acht. „We zijn allemaal geschokt en gekwetst”, zei EU-commissaris Corina Crețu. Voorzitter van de Europese Raad Donald Tusk deed ook mee. „De EU rouwt om de slachtoffers van de aanslagen in Barcelona en Cambrills. We zullen hen niet vergeten.”