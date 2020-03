Herdenking aanslagen Christchurch afgeblazen vanwege coronavirus

Nieuw-Zeeland heeft de nationale herdenkingsdienst voor de aanslagen op moskeeën in Christchurch, die zondag zou worden gehouden, afgeblazen vanwege het coronavirus. Dat heeft minister-president Jacinda Ardern van het land gezegd. „Dit is een pragmatisch besluit. We zijn erg bedroefd over de annulering. Maar bij het herdenken van zo’n vreselijke tragedie, mogen we niet het risico creëren dat er nog meer schade wordt aangericht”, aldus de premier.

Een rechtsextremist opende een jaar geleden, op 15 maart, het vuur op twee moskeeën tijdens het vrijdagsgebed. Hij schoot 51 mensen dood. De verwachting was dat duizenden mensen de herdenking zouden bijwonen.

Bij een van de moskeeën in Christchurch zou zondag een herdenkingsplaquette worden onthuld. Maar ook die gebeurtenis is voorlopig uitgesteld.