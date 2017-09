Helpend koninkrijk beter dan verre natie

Geef gul aan Sint Maarten. Met die woorden riep premier Rutte Nederlanders op om geld te doneren voor noodhulp op het eiland dat anderhalve week geleden zo zwaar werd getroffen door de orkaan Irma. „Geef wat u missen kunt”, zei hij vrijdag tijdens de nationale actiedag. „De mensen op Sint Maarten en de andere eilanden hebben onze hulp keihard nodig.”

De mensen op Sint Maarten: wat ze precies van ons zijn is een beetje vaag. Ze zijn niet onze medelanders, maar ze horen wel bij Nederland. Ze zijn inwoner van een zelfstandig land, dat wel weer onder het koninkrijk der Nederlanden valt. Ingewikkeld.

Over de staatkundige verhoudingen is veel discussie. Bestuurders op Sint Maarten zijn niet altijd gediend van de Nederlandse „bemoeizucht”, bijvoorbeeld bij de aanpak van corruptie. Sommigen hebben liever totale onafhankelijkheid.

Nu de nood aan de man is, neemt Nederland de regie even over van de mensen op Sint Maarten. En daarvoor voert vooralsnog dankbaarheid aan hun koninkrijksgenoten de boventoon. Een helpend koninkrijk is beter dan een verre natie.

Hoe de verhouding tussen Nederlanders en Sint Maartenaren ook moge zijn, voor de gulheid van een christen maakt dat weinig verschil. De vraag is niet: wie is mijn naaste? Maar: voor wie ben ik een naaste (Lukas 10)?