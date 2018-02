Hells Angels verdacht van aanval op pizzeria

De politie in Duitsland verdenkt leden van de motorclub Hells Angels ervan dat zij een pizzeria in binnenstad hebben aangevallen. Bij die aanval waarbij een vuilnisbak door een raam werd gesmeten en traangas werd gespoten raakten 34 mensen gewond. De pizzeria ligt in de Bolkerstrasse. In deze uitgaansstraat van Düsseldorf was het donderdag door het carnaval al bijzonder druk. Aanvankelijk werd aangenomen dat het om een uit de hand gelopen carnavalsruzie ging.

De politie heeft vier verdachten gearresteerd. Volgens Bild zou een Hells Angel de restauranteigenaar kort voor de aanval hebben bedreigd. Hij wilde een aandeel in de pizzeria hebben. De aanval vertoont veel gelijkenissen met de brutale aanval in november op een andere zaak van de dezelfde restaurateur.