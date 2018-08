Ook op de Zwitserse bergweiden is het bloedheet en kurkdroog. Om de dorstige koeien te laven is nu het leger ingezet. De militairen vliegen met helikopters met grote tanks water eronder hangend naar de afgelegen gebieden in de Alpen. Grasland dat via de weg of een behoorlijk pad is te bereiken, blijft de verantwoordelijkheid van de boer. Hij wordt geacht zijn vee te verzorgen per tractor.