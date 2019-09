Helikopterpiloot komt om bij crash Portugal

Een helikopterpiloot is donderdag bij een crash in het noorden van Portugal om het leven gekomen. Vlak daarvoor had hij brandweerlieden afgezet bij een natuurbrand, melden de reddingsdiensten van het land. De helikopter raakte vermoedelijk een hoogspanningskabel.

Het is het tweede ongeval met een helikopter die wordt ingezet om de natuurbranden te bestrijden in twee dagen tijd. Woensdag raakte een piloot bij een crash lichtgewond.

In Portugal kwamen in 2017 meer dan honderd mensen om het leven bij twee grote natuurbranden. Sindsdien probeert het land met groot materieel natuurbranden te bestrijden.