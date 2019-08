Helikopter stort neer bij Grieks eiland Poros

Een helikopter is dinsdag voor het Griekse eiland Poros, ten zuiden van Athene, in zee gestort. Het toestel is gezonken. Aan boord waren een Griekse piloot en twee Russische passagiers. Over hun lot is niets bekend, meldden Griekse media.

Door de crash heeft het eiland Poros geen elektriciteit meer omdat de helikopter de hoogspanningslijn tussen het eiland en het vasteland heeft geraakt, meldde de Griekse nieuwszender Skai op gezag van de burgemeester van Poros.

Volgens de eerste berichten is de oorzaak van het ongeval een technisch mankement zijn, waarna de helikopter in brand zou zijn gevlogen, neerstortte en de stroomkabel raakte.

De helikopter vloog in dienst van een gerenommeerd hotel.