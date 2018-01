Drie mensen zijn om het leven gekomen toen een helikopter crashte in een woonwijk op Newport Beach in Californië. Volgens de politie zaten er vier personen aan boord van de helikopter. Bij het ongeluk raakten ook twee mensen gewond. Over de toestand van de gewonden is nog niets bekend.

De helikopter was even daarvoor opgestegen op het John Wayne Airport, niet ver van Newport Beach.