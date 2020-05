Helft Spanjaarden maandag onder verlicht coronaregime

Net als andere Europese landen zoals België, Frankrijk en Nederland, schakelt Spanje maandag over naar ‘een hogere versnelling’ voor de afbouw van de strenge coronamaatregelen. Ruim de helft (51 procent) van de bevolking woont dan in provincies die volgens de autoriteiten in ‘fase 1’ zijn ingedeeld, een fase waar een begin gemaakt wordt met het opheffen van de vele strenge beperkingen die zijn opgelegd om de verspreiding van het coronavirus te helpen bestrijden

Samenkomsten van tien personen worden daar bijvoorbeeld toegestaan en dan mogen de bewoners waar de samenkomst is, buiten beschouwing gelaten worden. Ook kunnen onder voorwaarden terrassen (voor 50 procent van de beschikbare plaatsen), sportcentra, bibliotheken, musea, de meeste winkels en bedrijven weer open. Maar in de dichtbevolkte delen van Catalonië, de regio Valencia en Madrid blijft het ‘fase 0’ Ook de provincies Málaga en Granada aan de Costa del Sol blijven in de meest restrictieve fase, samen met grote delen van de centrale en noordwestelijke regio Castilië en León.

De noordkust inclusief de regio Galicië ligt maandag in ‘fase 1’, net als het zuidwesten en de Spaanse eilanden in de Atlantische Oceaan en de Middellandse Zee. Van de Spanjaarden die meer bewegingsvrijheid krijgen, wordt wel verlangd dat ze in hun eigen huis en provincie verblijven. Berichten dat ze naar hun tweede huisje zouden mogen, zijn in Madrid tegengesproken. Misschien mag dat na 18 mei weer.