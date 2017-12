Helft minder asielaanvragen in EU

Het aantal mensen dat in de Europese Unie asiel heeft aangevraagd is in vergelijking met vorig met de helft gedaald. Dat melden Duitse media op basis van cijfers van het Europese statistiekbureau Eurostat.

Van januari tot september deden bijna een half miljoen mensen voor het eerst een asielaanvraag, zo’n 50 procent minder dan in 2016. Dat jaar vroegen in totaal ruim 1,2 miljoen mensen asiel aan in de EU, iets minder dan de meer dan 1,25 miljoen van 2015.

Duitsland blijft verreweg de belangrijkste bestemming voor asielzoekers. Tot november werd daar 207.157 keer asiel aangevraagd.

Nederland telde vorig jaar 19.285 asielaanvragen, 55 procent minder dan in 2015. Ons land was vorig jaar goed voor 1,6 procent van de aanvragen in de EU.