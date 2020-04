Helft Europese landen versoepelt coronamaatregelen

Bijna de helft van de landen in Europa heeft zijn strikte maatregelen in de strijd tegen het coronavirus ondertussen weer versoepeld. Dat stelt de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO).

In Europa kondigden 44 landen een gedeeltelijk of volledig uitgaansverbod af. Van deze landen zijn er 21 inmiddels begonnen met het versoepelen van sommige maatregelen. Nog eens 11 landen, zoals België, willen dit de komende dagen doen.

De WHO waarschuwt niet achterover te leunen. Overheden moeten bereid zijn de coronamaatregelen opnieuw aan te scherpen als dit nodig mocht zijn.

De coronasituatie in Europa blijft ernstig, aldus de gezondheidsorganisatie. Terwijl in West-Europese landen de piek lijkt bereikt, groeit het aantal nieuwe gevallen in het oosten van Europa nog steeds, zoals in Rusland en Wit-Rusland.