Hele week snikheet in Frankrijk

Vrijwel heel Frankrijk wordt de hele week getroffen door hitte, met temperaturen die vanaf woensdag de 40 graden bereiken. Franse media spreken van een ongekende hittegolf en herinneren aan de hitte van augustus 2003, toen er naar schatting 15.000 mensen, vooral ouderen, mede als gevolg van de hitte bezweken.

De hitte komt vanuit het zuiden en neemt in de loop van de week toe. Maandag wordt het al 37 graden in het zuidoosten. Alleen het westen van Bretagne en het uiterste noordwesten van het land zullen naar verwachting voor de ergste hitte gespaard blijven. De hittegolf bereikt naar het zich laat aanzien donderdag en vrijdag zijn hoogtepunt.

De minister van Gezondheid, Agnès Buzyn, heeft gezegd dat alles klaar staat om waar nodig hulp te bieden. Haar collega-minister van Sport verplaatst wedstrijden en in tal van gemeenten of departementen zijn noodvoorzieningen getroffen, zoals voor de zorg of opvang van ouderen. Het ministerie van Onderwijs waarschuwt instellingen geen examens af te nemen in hete ruimten.

Veel Fransen zijn naar de winkel gesneld om een ventilator te kopen. De verkoop van deze apparaten steeg bij de winkelketens van Darty en FNAC 600 procent vergeleken bij dezelfde periode vorig jaar.