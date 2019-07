Hele jury van MasterChef Australië stapt op

Na elf seizoenen stopt de driekoppige jury van het kookprogramma MasterChef Australië ermee. Network 10 is er tijdens de contractonderhandelingen met George Calombaris, Matt Preston en Gary Mehigan niet uitgekomen.

MasterChef Australië is een van de populairste edities van de talentenjacht. In Nederland wordt het uitgezonden op Net 5, waar ook de Nederlandse versie van de kookshow te zien is.

Volgens Anderson betekent het vertrek van de voltallige jury niet dat het programma stopt. „Australië zit vol opmerkelijk kooktalent en we kunnen niet wachten om de volgende groep - en de volgende generatie juryleden - volgend jaar voor te stellen in het twaalfde seizoen van MasterChef Australië.”