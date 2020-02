„​Hele dorp in Burkina Faso doel aanslag”

Bij de aanslag zondag in Pansi, in Burkina Faso, lijkt het hele dorp doelwit te zijn geweest en niet de protestantse kerk, zoals eerdere berichten meldden. Dat blijkt uit een reconstructie van Kerk in Nood. Volgens lokale partners van de stichting omsingelden gewapende mannen zondag het dorp en schoten ze uiteindelijk 24 mensen dood, ongeacht hun religieuze achtergrond.

Deze lezing sluit aan bij uitspraken van burgemeester Sihanri Osangola Brigadie. Hij zei dat jihadisten bij de protestantse kerk mannen van vrouwen scheidden, maar sprak evenmin van een aanval op de kerk zelf.