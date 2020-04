Heilige steen teruggebracht vanuit Berlijn naar Venezuela

Een steen van 35.000 kilo, die door de inheemse Pemon-stam in Venezuela als heilig wordt beschouwd, is terug in het Zuid-Amerikaanse land na ruim 20 jaar als kunstobject te hebben gediend in het Berlijnse park Tiergarten.

De Venezolaanse president Nicolás Maduro verwelkomde donderdagavond (lokale tijd) op Twitter de zogenaamde Kueka-steen en noemde het een „spirituele en culturele schat”. Het ministerie van Buitenlandse Zaken liet afbeeldingen zien van een grote doos met daarin de steen die door een havenkraan vanuit een vrachtschip werd gehesen. Het object wordt nu vervoerd naar de inheemse bevolking van Gran Sabana in het zuiden van het land.

De Duitse kunstenaar Wolfgang Kraker von Schwarzenfeld bracht de kei in 1997 naar Duitsland voor een kunstproject. Terwijl Schwarzenfeld zei dat hij toestemming had van de Venezolaanse regering, waren de Pemons van streek. De steen was zo heilig voor hen dat hij zelfs niet aangeraakt mocht worden. De zaak leidde tot diplomatieke spanningen, inheemse volkeren protesteerden voor de Duitse ambassade in Caracas. Venezolaanse functionarissen zeiden dat Duitsland de steen heeft teruggegeven als een teken van „goede wil en bereidheid om de culturele rechten van mensen te respecteren”.