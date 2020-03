Heilige plek in Mekka even uitgestorven vanwege corona

Saudi-Arabië heeft alle mensen weggestuurd uit de de heiligste plek voor de islam in verband met het coronavirus. Het gaat om de Kaaba in de Grote moskee in Mekka. Nadat eerder buitenlandse bedevaardgangers al werden geweerd, hebben de autoriteiten nu ook een stop op de bedevaart van eigen ingezetenen gezet.

Op foto’s op internet geeft dat een onwerkelijk beeld. Waar anders tienduizend zoniet honderdduizenden gelovigen rond het heiligdom hun rondes lopen, is nu de witte vloer te zien en geen bedevaartgangers. De autoriteiten ontsmetten het gebouw intussen bij wijze van voorzorg. Het gebouw blijft voorlopig gesloten voor de umrah, de kleine bedevaart.

Volgens een Saudische functionaris was de sluiting van het heiligdom op deze manier ongekend.