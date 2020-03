Heiligdom van Lourdes voor het eerst dicht

Voor het eerst in zijn geschiedenis is het rooms-katholieke heiligdom in de Zuid-Franse bedevaartplaats Lourdes gesloten. Het gaat om een grot en terrein aan de oever van de rivier de Ousse waar jaarlijks miljoenen pelgrims naartoe gaan, onder wie veel zieken. De strenge beperkingen van het openbare leven die de Franse regering heeft opgelegd om het coronavirus te bestrijden, dwingen de kerkelijke autoriteiten tot de sluiting. In de grot zou in 1858 Maria meerdere malen zijn verschenen aan een jonge herderin, Bernadette Soubirous (1844-1879).

Franse media meldden dat de circa dertig kapelaans verbonden aan het heiligdom negen dagen voor ‘de grot van de verschijningen’ zullen bidden voor de wereld. Het pelgrimsseizoen zou 5 april hervat moeten worden. Het is niet duidelijk hoe lang de noodmaatregelen van de regering gelden. Ze zijn in eerste instantie voor vijftien dagen afgekondigd.