Heilig Grafkerk ging dicht, maar is toch weer open

Het was eigenlijk ondenkbaar. De Heilig Grafkerk in Jeruzalem sloot deze week drie dagen haar deuren. Voor veel christenen is het een van de meest heilige plaatsen in Israël. Massa’s pelgrims bezoeken dagelijks het bedehuis in de Oude Stad. Dat kon dus even niet.

De gemeente Jeruzalem wil dat de beheerders van de Heilig Grafkerk belasting afdragen. Niet over de kerk zelf, maar wel over bezittingen rondom het gebedshuis. Burgemeester Nir Barkat liet aan duidelijkheid niets te wensen over: betalen. Volgens hem zijn diverse kerken in Jeruzalem in totaal nog een slordige 185 miljoen dollar aan belasting schuldig.

Dat was tegen het zere been van de vier christelijke denominaties die de Heilig Grafkerk beheren. Ook de omringende gebouwen en percelen van het gebedshuis vervullen een essentiële functie ten dienste van de kerk en daarover zou derhalve geen belasting moeten worden geheven.

De burgemeester hield echter voet bij stuk. De kerk wilde niet wijken. Uit protest gingen de deuren van het monumentale pand drie dagen dicht.

Uiteindelijk moest zelfs de Israëlische premier Netanyahu eraan te pas komen om de impasse te doorbreken. Hij kondigde aan dat er een commissie komt om een oplossing te bedenken. Waar dat op uit zal lopen, is nog maar de vraag.

De Heilig Grafkerk in de Oude Stad is in elk geval voorlopig weer open voor bezoekers. Zoals het altijd is geweest.