„Heiko Maas buitenlandminister Duitsland”

De 51-jarige sociaaldemocraat Heiko Maas wordt volgens bronnen bij de SPD de nieuwe minister van Buitenlandse Zaken van de Bondsrepubliek. Hij is in het derde kabinet van de christendemocratische bondskanselier Angela Merkel de minister van Justitie geweest en krijgt volgens Duitse media in Merkels vierde kabinet de buitenlandpost.

Hij volgt dan zijn partijgenoot Sigmar Gabriel op die naar eigen zeggen niet terugkeert in het kabinet. Gabriel trad vorig jaar af als partijleider ten gunste van Martin Schulz. Toen Schulz na de verkiezingsnederlaag in september zei het ministerie van Buitenlandse Zaken over te nemen, ontstond er ruzie in de SPD-gelederen en droop Schulz af. In februari legde Schulz het partijvoorzitterschap neer.

Maas is geboren en getogen in de kleine deelstaat Saarland, waar hij in 1994 tot het regioparlement toetrad en van 1998 tot 2013 ministerposten bekleedde. Eind 2013 werd hij federaal bewindsman in Merkels kabinet.