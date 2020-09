Heerser van Koeweit gestorven

De heerser van Koeweit is gestorven. Emir sjeik Sabah stierf op 91-jarige leeftijd, meldde de staatstelevisie. Hij lag sinds juli in een ziekenhuis in de Verenigde Staten nadat hij in Koeweit was geopereerd. Waaraan hij leed, is niet bekendgemaakt. De sjeik leidde het rijke oliestaatje aan de Perzische Golf sinds 2006.

Kort voor de aankondiging van zijn dood was de normale tv-programmering al onderbroken en werden er verzen uit het heilige boek van de moslims, de Koran, uitgezonden.

Sabah was ruim veertig jaar minister van Buitenlandse Zaken en gold als een doorgewinterde diplomaat. Hij probeerde de plooien glad te strijken tussen strijdende Golfstaten en herstelde banden met voormalig vijand Irak na de val van president Saddam Hoessein, die in augustus 1990 Koeweit was binnengevallen.

Volgens de grondwet moet de emir worden opgevolgd door kroonprins sjeik Nawaf, een halfbroer die heeft gediend als minister van Binnenlandse Zaken en plaatsvervangend hoofd van de nationale garde. Hij nam sinds juli al waar voor Sabah.

Sabah onderhield sterke banden met de Verenigde Staten en Groot-Brittanniƫ. Wat zijn binnenlandse politiek betreft, ontsloeg hij af en toe het parlement als dat te kritisch was over het regeringsbeleid.