‘Heel belangrijk’ persoon krijgt van Trump gratie

Aan een ‘heel, heel belangrijk’ iemand die in de Verenigde Staten met justitie in aanraking is gekomen, wordt dinsdag gratie verleend. Maar wie dat zal zijn, blijft vooralsnog geheim.

President Trump zei maandag tegen journalisten dat hij iemand gratie gaat verlenen. „Morgen gratie verlenen aan iemand die heel, heel belangrijk is”, aldus Trump die verder niet wilde uitweiden over wie het zal zijn, behalve dat diegene niet klokkenluider Edward Snowden of zijn voormalige topadviseur Michael Flynn is.

Snowden was medewerker van de geheime dienst CIA en werkte tijdelijk bij de geheime dienst National Security Agency (NSA). Hij gaf de kranten The Washington Post en The Guardian geheime documenten over spionageactiviteiten van de NSA, waar telecommunicatiebedrijven en Europese overheden bij betrokken waren. Hij verblijft momenteel in Rusland.

Flynn gaf eerder onder ede tot twee keer toe dat hij had gelogen tegen de landelijke recherche FBI over zijn contacten met de Russische ambassadeur in de VS. Hij had voor meineed veroordeeld kunnen worden. Toch besloot de aanklager, onder druk van Trump en justitieminister Barr, om de zaak tegen Flynn te verwerpen.