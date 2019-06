Heel Argentinië en Uruguay zonder stroom

Heel Argentinië en Uruguay zitten zonder elektriciteit, meldt een belangrijke stroomleverancier in de Zuid-Amerikaanse landen. Ook delen van Brazilië en Paraguay zitten in het donker, rapporteert de BBC. Argentinië en Uruguay tellen samen circa 48 miljoen inwoners.

De elektriciteit viel in de vroege ochtend (plaatselijke tijd) uit. Treinen kwamen tot stilstand en de verkeerslichten vielen uit.

Inwoners van delen van Argentinië zouden zondag naar de stembus gaan voor lokale verkiezingen.

Volgens de Argentijnse minister van Energie is niet duidelijk wat de grote stroomstoring heeft veroorzaakt. Volgens hem komt de elektriciteitsvoorziening in sommige delen van het land weer op gang, maar kan dat proces een aantal uren duren.

Volgens de Uruguayaanse energiebedrijf UTE is de stroomuitval ontstaan door een defect in het Argentijnse stroomnetwerk. "De storing heeft in het hele land de stroom uitgeschakeld", zegt het staatsbedrijf. Ruim een half uur na de uitval is het systeem heropgestart. "Enkele kuststeden hebben ondertussen weer stroom."

Edenor, de grootste netwerkbeheerder van Argentinië, meldt dat de uitval heeft geleid tot een algehele storing in het netwerk. De twee landen hebben een gemeenschappelijk elektriciteitsnetwerk dat zijn energie krijgt van de Salto Grande Dam, zo’n 450 kilometer ten noorden van Buenos Aires.