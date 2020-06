Hechtenis verdachten in Belgische ontvoeringszaak verlengd

De raadkamer in Tongeren heeft de hechtenis verlengd van zes verdachten die betrokken zouden zijn bij de ontvoering en gijzeling van een 13-jarige jongen uit Genk. Dat heeft het parket van Belgisch Limburg bekendgemaakt. Het Openbaar Ministerie ziet hen als leden van een criminele organisatie.

Onder de zes is het vermoedelijke brein achter de gijzeling, de 45-jarige moslimextremist Khalid B. uit Maaseik. Het slachtoffer, de zoon van een voor drugssmokkel veroordeelde Koerdische man, werd vorige week na 42 dagen gijzeling vrijgelaten, naar verluidt na betaling van ruim 3 ton losgeld. Er was 5 miljoen geëist. De jongen werd in de nacht van 20 op 21 april ontvoerd uit zijn ouderlijk huis door gemaskerde en bewapende indringers.

In totaal zitten tien verdachten in hechtenis. De hechtenis van twee van hen was al verlengd, over twee anderen wordt later beslist. Onder de verdachten zijn B.’s zwager en twee zussen.