Heathrow hamstert rubber handschoenen

De Londense luchthaven Heathrow is begonnen met het aanleggen van een voorraad rubber handschoenen, wattenstaafjes en andere voorwerpen die worden gebruikt bij de controle van passagiers en bagage. Dat zegt Heathrow-topman John Holland-Kaye tegen persbureau Bloomberg. De luchthaven slaat groot in, om te voorkomen dat er tekorten ontstaan in het geval van een no-dealbrexit. Het gaat om spullen die worden ingevoerd uit de Europese Unie. Uit Nederland worden extra onderdelen voor de bagagecarrousels gehaald.

Holland-Kaye denkt dat een no-dealbrexit ook voordelen kan opleveren voor Heathrow, als producten die nu per vrachtwagen tussen het Verenigd Koninkrijk en de EU worden vervoerd, dan per vliegtuig gaan. Het kan zijn dat bedrijven daarvoor kiezen om een gestage aanvoer te garanderen, al is daar volgens hem nu nog geen aanwijzing voor.