„Hawking bood ALS-patiënten hoop”

„Er ontvalt ons wederom een ALS-patiënt, één die veel heeft betekend voor de wetenschap en de ALS-wereld.” Dat zegt directeur-bestuurder van de Stichting ALS Nederland Gorrit-Jan Blonk in een reactie op het overlijden van de Britse natuurkundige Stephen Hawking.

Hawking, die woensdag op 76-jarige leeftijd overleed, kreeg toen hij begin twintig was te horen dat hij leed aan de neurologische ziekte ALS. De Brit was een grote uitzondering op de ziekte, aldus Blonk. „De gemiddelde levensverwachting na te zijn gediagnosticeerd is drie tot vier jaar. Hij bood hoop voor mensen die aan deze ziekte lijden.”

Veel mensen die ALS hebben, vragen zich bij het horen van hun levensverwachting af hoe het dan zit met Hawking, aldus Blonk. „We hopen dat het in de toekomst overgaat van een dodelijke naar een chronische ziekte en uiteindelijk naar een ziekte die we kunnen oplossen.”

Hoe het kan dat Hawking nog zo lang heeft geleefd na het horen van zijn diagnose, weet Blonk niet. „Met de kennis die we nu hebben, is het onverklaarbaar.”