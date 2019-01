Havenautoriteit isoleert schip Sea-Wath

De havenautoriteit in de Siciliaanse stad Syracuse heeft alle vormen van scheepvaart of watersport rond het schip de Sea-Watch 3 verboden. Niemand mag zonder uitdrukkelijke toestemming van de havenautoriteit dichter dan een halve mijl (ruim 0,9 kilometer) bij het vaartuig komen. Het ligt met onder anderen 47 migranten aan boord in een baai vlak ten noorden van Syracuse.

De Sea-Watch 3 is van een Duitse hulporganisatie die de in 1972 gebouwde boot in Nederland in een vlaggenregister als plezierjacht heeft geregistreerd. Het schip is van de vereniging Sea-Watch e.V. die zich ten doel stelt vluchtelingen uit zee te redden en veilige manieren te vinden voor vluchtelingen om naar Europa te gaan.

Maar volgens de Italiaanse regering is het schip onderdeel van de mensensmokkel naar Italië. Migranten zouden vlak voor de Libische kust aan boord worden genomen en meer dan 500 kilometer noordelijker als drenkelingen worden aangeboden aan vooral Italië. Italiaanse bewindslieden hebben afgelopen week Nederland opgeroepen het schip toe te laten. Het mag niet in Italië aanleggen.