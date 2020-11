Hashtags verspreiden Trumps theorie over fraude verkiezingen

Hashtags op sociale media roepen aanhangers van de Amerikaanse president Donald Trump op tot protesten tegen de uitslagen van de presidentsverkiezingen. #StopTheSteal ging afgelopen dagen viraal. De hashtag wordt gebruikt voor het verspreiden van Trumps theorie dat Democraten de verkiezingen ‘stelen’.

De Facebook-groep ‘Stop the Steal’ (stop het stelen) werd donderdag door het platform verwijderd. Gebruikers in de groep spoorden anderen aan om mee te doen aan demonstraties in onder meer sleutelstaten Georgia, Nevada en Pennsylvania. In die staten wordt op dit moment een nek-aan-nekrace tussen de president en zijn rivaal Joe Biden uitgevochten. Sommige leden van ‘Stop the Steal’ riepen op tot geweld, onder meer door gebruik van de hashtag #civilwar (burgeroorlog).

Ook de hashtag #Sharpiegate leidde woensdagavond (lokale tijd) in de staat Arizona tot protesten voor een verkiezingscentrum, waar demonstranten een hertelling van de stemmen eisten. Volgens de niet-bewezen theorie zouden stembiljetten ingevuld met een bepaalde pen niet gelezen kunnen worden door de machines die de biljetten scannen in Maricopa county, zo schrijft Politico.

Volgens Emily Dreyfuss van de Harvard universiteit zullen theorieën als deze rond blijven zingen. Ook verschijnen er alweer nieuwe groepen en hashtags met een soortgelijke boodschap. Ze verspreiden een complex verhaal in sterk versimpelde vorm en dat blijft bij mensen plakken, aldus Dreyfuss.

Het verwijderen van de Facebook-pagina is dan ook niet het einde van de informatiecampagne. Volgens Alex Stamos van de universiteit van Stanford zal de theorie over fraude tijdens de presidentsverkiezingen rond blijven gaan tot na het einde van de verkiezingen.