Harvey Weinstein veroordeeld tot 23 jaar gevangenisstraf

De voormalige filmproducent Harvey Weinstein is wegens aanranding en verkrachting veroordeeld tot een gevangenisstraf van 23 jaar.

De 67-jarige Weinstein werd afgelopen maand in New York door de jury schuldig bevonden aan aanranding van een productie-assistente in 2006 en de verkrachting van een vrouw die een loopbaan als actrice nastreefde in 2013.

Het zijn twee van de tientallen vrouwen die sinds 2017 de filmproducent van seksuele delicten beschuldigen. In Los Angeles loopt ook een zaak tegen hem. Weinstein ontkent alle beschuldigingen en zijn advocaten gaan in beroep.

