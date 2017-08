Harvey mogelijk eerste orkaan Texas sinds 2008

De tropische depressie Harvey groeit mogelijk uit tot de eerste orkaan die sinds 2008 in Texas aan land komt. Door de snel in kracht toenemende wind zijn woensdag uit voorzorg de werknemers van verscheidene olieplatforms in de Golf van Mexico in veiligheid gebracht. De prijs van katoen vloog omhoog.

Jeff Masters, mede-oprichter van Weather Underground in Ann Arbor, denkt dat Harvey vrijdag de kust bereikt en dan orkaankracht heeft bereikt. „Ik verwacht categorie 1, maar sluit 2 zeker niet uit”. De meest verwoestende cyclonen behoren tot categorie 5 op de Saffir Simpson-schaal. Negen jaar geleden raasde Ike (C2) over het Texaanse land. Harvey bevindt zich nu nog 750 kilometer ten zuidoosten van Port Mansfield.