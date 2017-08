Harvey in Texas waait 250 kilometer per uur

Enkele uren voordat orkaan Harvey de Texaanse kust bereikt, is de storm uitgegroeid tot een orkaan van de vierde categorie. Harvey gaat zorgen voor catastrofale overstromingen in de Amerikaanse staat Texas. Die waarschuwing heeft National Hurricane Center (NHC) vrijdag gegeven.

De orkaan is fors krachtiger geworden door het warme water van de Golf van Mexcio. Bij de vierde categorie zijn windsnelheden tot zo’n 250 kilometer per uur mogelijk.

Als de orkaan met vloed aan land komt, zullen de overstromingen nog groter zijn. Veel mensen hebben inmiddels elders in de staat hun heil gezocht. Degenen die weigeren te vertrekken wordt verzocht hun naam en sofinummer op hun onderarm te schrijven, om de noodverlening na de storm te vergemakkelijken.

Op Twitter laat president Donald Trump weten dat de federale overheid aanwezig is om te helpen. Volgens hem is de storm veel krachtiger en groter geworden dan vooraf werd geschat.

Miljoenen mensen bereiden zich inmiddels voor op de storm, die een van de zwaarste van de afgelopen twaalf jaar in de VS kan worden. Volgens de laatste berekeningen zal de orkaan in de nacht van vrijdag op zaterdag (plaatselijke tijd) bij Corpus Christi in Texas het vaste land bereiken om dan verder landinwaarts te trekken.

Verschillende olieraffinaderijen in de staat zijn uit voorzorg gesloten. Ook het personeel van verschillende boorplatforms voor de kust is geëvacueerd.

„We verwachten vooral veel regen”