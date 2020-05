Harry Potter niet in Edinburgh maar in Londen ‘geboren’

Tovenaarsleerling Harry Potter blijkt niet geboren in het Schotse Edinburgh maar in Londen. Schrijfster J.K. Rowling onthulde tot verrassing van de vele Potter-fans dat haar hoofdpersoon in de Britse hoofdstad voor het eerst op papier tot leven kwam, meldden Britse media vrijdag.

Algemeen werd aangenomen dat Rowling (54) was begonnen aan het eerste Potter-boek aan een tafeltje in een pub in Edinburgh. The Elephant House noemt zich ook al langere tijd met gepaste trots de ‘geboorteplaats van Harry Potter’.

Maar Rowling maakte een einde aan dat verhaal. Ze verspreidde via Twitter een foto van een flat in de wijk Clapham in het zuiden van Londen met als bijschrift: „Dit is de echte geboorteplaats van Harry Potter”. De schrijfster heeft in de Schotse pub wel aan haar boeken gewerkt. „Ik was al verschillende jaren aan Potter aan het schrijven, voordat ik een voet in dit café zette, dus het is niet zijn geboorteplek. Maar ik heb er wel geschreven dus ik laat het gaan”, aldus Rowling.

In de Harry Potter-reeks zijn zeven boeken verschenen waarvan de eerste Harry Potter en de Steen der Wijzen in 1997 in Groot-Brittannië werd uitgegeven. Alle boeken zijn verfilmd.