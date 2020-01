Harry neemt afstand van titel, maar blijft hoe dan ook prins

De Britse prins Harry kiest ervoor om over een paar maanden niet meer door het leven te gaan als zijne koninklijke hoogheid, maar hij blijft prins. De 35-jarige Harry, zesde in lijn van troonopvolging, is nu eenmaal geboren binnen een koninklijke familie. Hij kan er wel voor kiezen de titel prins niet langer te gebruiken.

Ook is nog onduidelijk wat er gebeurt met de titels die Harry op zijn trouwdag kreeg. Koningin Elizabeth maakte op 19 mei 2018 bekend dat hij voortaan door het leven zou gaan als hertog van Sussex, graaf van Dumbarton en baron Kilkeel. Zijn echtgenote Meghan mocht vanaf die datum de vrouwelijke varianten van de titels voeren. Zaterdag gaven ‘de Sussexes’ aan niet langer de titels zijne en hare koninklijke hoogheid te gebruiken, maar over de titels hertog en hertogin van Sussex zwegen ze. In de uitgegeven verklaring gebruikten ze die titels nog wel.

Voor zoontje Archie heeft het jongste besluit van zijn ouders geen gevolgen. Bij zijn geboorte lieten Harry en Meghan al weten dat ze hun kind geen koninklijke titels mee wilden geven. Omdat Harry niet de oudste zoon van prins Charles is, krijgen zijn kinderen niet de titel prins of prinses. Archie had de aanspreektitel koninklijke hoogheid kunnen krijgen, maar zijn ouders zagen daarvan af.

Over de beveiliging van Harry en Meghan en waar het paar belasting gaat betalen, Groot-Brittannië of Canada zijn nog veel vragen maar daar gaf Buckingham Palace geen antwoord op. Ook blijft voorlopig onduidelijk of Meghan Brits staatsburger wil worden, zoals ze in de aanloop naar het huwelijk aangaf.