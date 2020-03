Harry en Meghan voor het laatst actief als ‘senior royals’

Prins Harry en zijn vrouw Meghan zijn maandag voor het laatst in actie gekomen als volwaardige leden van het Britse koningshuis. De hertog en hertogin van Sussex woonden in Westminster Abbey in Londen een dienst bij ter gelegenheid van Commonwealth Day, de viering van het bestaan van het Gemenebest.

Het was tevens de eerste keer dat Harry en Meghan nadat ze in januari hadden aangekondigd in april een stap terug te doen zich als ‘senior royals’ met andere leden van de koninklijke familie in het openbaar begaven. De speciale kerkdienst werd ook bijgewoond door koningin Elizabeth, prins Charles en zijn vrouw Camilla en prins William en diens echtgenote Catherine.

Harry en Meghan verrasten begin dit jaar vriend en vijand door aan te kondigen een stap terug te willen doen. Het stel, dat vanaf 1 april niet langer gebruikmaakt van de aanspreektitel zijne/hare koninklijke hoogheid, wil meer tijd doorbrengen in Canada.

Volgens de BBC vliegen Harry en Meghan snel weer terug naar Canada, waar zoontje Archie ook dit keer achterbleef. De hertog en hertogin van Sussex willen financieel onafhankelijk worden van Harry’s familie, voornamelijk door commerciële deals te sluiten. Zo doken de twee vorige maand al op tijdens een bijeenkomst van de Amerikaanse bank JP Morgan. Ook wil het stel zich specifieker op liefdadigheidsprojecten kunnen storten.

Hoewel Harry en Meghan nu hun handen vrij hebben, zijn ze van plan nog geregeld koninklijke evenementen bij te wonen, ook in het Verenigd Koninkrijk. Die worden dan niet echter meer aangemerkt als officiële taken.