Harry en Meghan hebben overheidsgeld verbouwing terugbetaald

Prins Harry en zijn vrouw Meghan hebben de verbouwing van Frogmore Cottage uit eigen zak terugbetaald. Dat heeft een woordvoerder van het koppel maandag bevestigd aan Britse media. Het gaat om een bedrag van 2,4 miljoen pond dat de overheid in de renovatie van hun onderkomen op het landgoed in Windsor had gestoken.

„De bijdrage, aangeboden door prins Harry, dekt de volledige renovatiekosten van Frogmore Cottage, een eigendom van Hare Majesteit de koningin. Het blijft het Britse onderkomen van de hertog en zijn gezin”, aldus de woordvoerder.

In januari meldde Buckingham Palace al dat de hertog en hertogin van Sussex het bedrag zouden terugbetalen. Die afspraak maakte deel uit van de overeenkomst die het echtpaar sloot met de Britse koninklijke familie nadat de twee bekendmaakten een stapje terug te doen binnen het koningshuis. Harry en Meghan wonen inmiddels alweer enige maanden in Los Angeles.