Harry en Meghan duiken op bij evenement in Miami

Prins Harry en zijn vrouw Meghan zijn voor het eerst weer samen in het openbaar verschenen nadat ze een stapje terug hebben gedaan binnen het Britse koningshuis. Het koppel was donderdagavond aanwezig bij een evenement van de bank JP Morgan in Miami, bevestigt Buckingham Palace vrijdag aan Amerikaanse media.

De komst van de hertog en hertogin van Sussex was niet aangekondigd en de beveiliging tijdens het evenement was streng. Zo zijn er vooralsnog geen foto’s van het koppel gedeeld. Ook de speech die Harry zou hebben gegeven, is niet gepubliceerd. Waarover de prins sprak, is ook niet bekendgemaakt.

Harry, Meghan en hun zoontje Archie verblijven sinds een paar weken in hun nieuwe thuisland Canada. Het gezin zou daarnaast op zoek zijn naar een woning in Los Angeles om in de zomer te betrekken.