Harris en Pence testen negatief voorafgaand aan debat

De Amerikaanse vicepresident Mike Pence en de Democratische senator Kamala Harris hebben in de aanloop naar hun enige debat negatief getest op het coronavirus. Dat betekent dat het debat in Salt Lake City kan doorgaan, berichten Amerikaanse media.

Pence kreeg zijn negatieve testuitslag enkele uren voor zijn confrontatie met senator Harris. De afgelopen tijd hebben meerdere mensen uit de omgeving van de vicepresident positief getest op het virus. Het ging onder meer om president Donald Trump en first lady Melania en topmedewerkers van het Witte Huis. Een van die besmette medewerkers is topadviseur Stephen Miller, die is getrouwd met de communicatiechef van Pence.

Het team van Pence houdt vol dat het niet risicovol is om hem te laten meedoen aan het debat. Dat zou ook zijn bevestigd door de topman van gezondheidsdienst CDC. Het is wel de bedoeling dat Harris en Pence op flinke afstand van elkaar staan. Ook worden schermen van plexiglas neergezet. De confrontatie tussen de ‘running mates’ van president Donald Trump en zijn rivaal Joe Biden begint in Nederland om 03.00 uur ’s nachts en duurt negentig minuten.