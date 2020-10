Harris en Biden willen hervorming politiesysteem

De Democratische vicepresidentskandidaat Kamala Harris zou in het geval van een machtswisseling in Washington uitgebreide politiehervormingen doorvoeren. Ze zou samen met Joe Biden, de Democratische presidentskandidaat, onder meer de wurggreep verbieden, zei ze in het debat met vicepresident Mike Pence. „Slechte agenten zijn slecht voor goede agenten”, zei Harris over haar plannen. „We hebben een hervorming van de politie en ons justitiële systeem nodig.”

Harris verwees naar George Floyd, een zwarte arrestant die na zijn aanhouding in mei overleed nadat een agent minutenlang zijn knie op de nek van Floyd drukte. De zaak leidde tot grote landelijke protesten. Ook de dood van Breonna Taylor, een zwarte vrouw die in maart in haar eigen huis door politiekogels om het leven kwam, werd aangehaald. „Haar familie verdient gerechtigheid”, zei Harris.

Pence stelde mee te leven met de nabestaanden van Taylor. „Er is geen excuus voor wat er is gebeurd. Gerechtigheid zal plaatsvinden”, zei hij over de zaak Floyd. „Maar er is geen excuus voor de rellen en plunderingen die daar op volgden.”

Biden sprak uit het volste vertrouwen te hebben in het Amerikaanse rechtssysteem. „Deze veronderstelling die je van Joe Biden en Kamala Harris hoort, dat Amerika systemisch racistisch is, en zoals Joe Biden zei, dat hij gelooft dat de wetshandhaving een impliciet vooroordeel heeft over minderheden. Het is een grote belediging voor de mannen en vrouwen die in die handhaving dienen.”