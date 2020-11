Harris: de democratie stond op het spel bij de verkiezingen

Bij de verkiezingen in de Verenigde Staten stond niet alleen het presidentschap, maar de gehele Amerikaanse democratie op het spel. Dat zei Kamala Harris, de nieuw verkozen vicepresident op de overwinningsrally van Joe Biden in Wilmington (Delaware).

„De Amerikaanse democratie is niet gegarandeerd. Het is zo sterk als onze bereidheid ervoor te vechten”, zei Harris. „Toen onze democratie op het spel stond op het stembiljet en de wereld toekeek, hebben jullie een nieuwe dag ingeluid voor Amerika.”

Volgens Harris hebben de Amerikanen met Biden gestemd voor „eenheid, fatsoen, wetenschap en de waarheid”. De 56-jarige Harris, senator namens Californië, is de eerste vrouw en de eerste zwarte Amerikaan die mag aantreden als vicepresident. „Ik ben de eerste, maar ik zal niet de laatste zijn”, zei ze in haar toespraak tegen de menigte in Wilmington. „Ieder klein meisje dat kijkt vanavond, ziet dat dit een land van mogelijkheden is.”