Harris aan Amerikanen: maak plannen om te gaan stemmen

De Amerikaanse senator Kamala Harris, die door de Democratische presidentskandidaat Joe Biden is gekozen als kandidaat-vicepresident, heeft Amerikaanse kiezers bij het openen van de derde dag van de Democratische conventie opgeroepen om plannen te gaan maken om te gaan stemmen. Harris zei dat Amerikanen zich moeten afvragen waarom Republikeinen „niet willen dat wij stemmen”, aldus nieuwszender CNN.

Harris zal woensdagavond de nominatie als kandidaat-vicepresident formeel accepteren. In een korte verklaring aan het begin van de avond beklaagde zij zich over de obstakels die de Republikeinen zouden proberen op te werpen om te voorkomen dat Democratisch-gezinde kiezers hun stem uitbrengen. „Waarom wordt er zoveel aan gedaan om onze stemmen het zwijgen op te leggen?”, aldus Harris.

„Het antwoord is omdat, als we stemmen, de dingen veranderen. Als we stemmen, worden dingen beter”, vervolgde ze. „Als we stemmen, kaarten wij de noodzaak aan dat iedereen in ons land wordt behandeld met waardigheid en respect.”

Volgens Harris moet elke kiezer een plan hebben om te stemmen en voorbereid zijn. Harris wees de kiezers vervolgens op een hulplijn die mensen adviseert hoe zij kunnen verzekeren dat zij hu n stem kunnen uitbrengen bij de presidentsverkiezingen op 3 november.