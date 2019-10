Hariri komt boze Libanezen tegemoet

De Libanese premier Saad al-Hariri heeft maatregelen aangekondigd in reactie op de massaprotesten tegen de economische crisis en het beleid van en corruptie door zijn regering.

De protesten waren zondag nog niet voorbij toen Hariri aankondigde het salaris van hooggeplaatste regeringsfunctionarissen, ex-presidenten en oud-ministers en voormalig topambtenaren met 50 procent in te krimpen. Verder wil Hariri dat de centrale bank en particuliere banken 3 miljard euro bijdragen om de staatsbegroting voor 2020 sluitend te krijgen.

De regering wil verder de telecombedrijven in staatseigendom privatiseren en het krakkemikkige elektriciteitsnet moderniseren.

Zondag gingen voor de vierde dag op rij honderdduizenden Libanezen de straat op. De demonstranten uitten hun onvrede over de hoge werkloosheid, corruptie en belastingverhogingen, en een heffing op telefoneren via WhatsApp en vergelijkbare diensten. De WhatsApp-tax werd niet veel later weer ingetrokken.